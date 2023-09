Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, ha parlato a margine dell’inaugurazione della mostra “Il rosso e il blù” per i 130 anni del club ligure

Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, ha parlato a margine dell’inaugurazione della mostra “Il rosso e il blù” per i 130 anni del club ligure.

PAROLE – «Il nostro sforzo, lo sforzo di tutti quelli che amano il calcio, dovrebbe essere quello di essere qua fra 100 anni a parlare ancora di questo sport. Siamo felici di questa celebrazione, il Genoa si trova a percorrere un percorso nella storia del calcio e speriamo che presto torni ad essere protagonista anche della scena europea. Non voglio fare promesse, le mie ambizioni riguardano solo la sopravvivenza nella categoria. Ora festeggiamo i 130, il Grifone non li dimostra… E’ una bella cosa che questo compleanno sia festeggiato in Serie A, ma oramai è già il passato e noi vogliamo proiettarci nel futuro. Il Grifone è vivo, il rosso ed il blù sono assolutamente attuali a Genova, in Liguria e in Italia. Siamo la prima società d’Italia, dobbiamo meritarci questo blasone. Questa storia deve avere anche dei riflessi pratici, parlando di economia e di calcio. Il calcio italiano sta vivendo un momento di appannamento e deve risorgere e noi nel nostro piccolo, con la nostra umiltà, cercheremo di proporre un aiuto con intelligenza, visione e generosità».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG