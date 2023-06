Zaniolo Fiorentina, anche i viola ci provano per l’attaccante del Galatasaray: ecco la risposta arrivata dopo il sondaggio

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, anche la Fiorentina ha effettuato un sondaggio per capire la disponibilità del Galatasaray a cedere Nicolò Zaniolo. Affare in fase di stallo però, in quanto bisogna capire bene se ci sono margini di trattativa.

Se la richiesta dei turchi dovesse essere quella della clausola rescissoria (35 milioni di euro), difficilmente si potrebbe arrivare alla fumata bianca. Discorso diverso se ci fosse invece l’apertura ad altre formule come quella del prestito.

