Zaniolo Juve, ci riprova anche il Milan. Le ULTIME novità sul futuro dell’esterno della Nazionale

Il Milan si rifà sotto per Nicolò Zaniolo. Come riportato da TMW, viste le difficoltà per arrivare a Chukwueze il club rossonero sarebbe tornato prepotentemente sul giocatore del Galatasaray.

In prima fila, come noto, c’è anche la Juventus, ma il giocatore gode della stima di Moncada che aveva provato a prenderlo già lo scorso inverno.

