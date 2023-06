Zaniolo Juve, domani videoconferenza col Galatasaray. Spunta un’altra contropartita per l’ex Roma, tutti gli aggiornamenti

Come riportato da Alfredo Pedullà, domani è in programma una videoconferenza tra Juve e Galatasaray: nei discorsi per Zaniolo, oltre a McKennie, potrebbe entrare anche Moise Kean.

Sono ore piuttosto calde, dunque, anche sul fronte Zaniolo in casa bianconera.

