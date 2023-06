Lichtsteiner: «Conte e Allegri sono molto diversi, vi svelo le differenze». Le dichiarazioni dell’ex Juventus

L’ex terzino della Juve, Stephan Lichtsteiner, ha parlato di Conte e Allegri a Radio Bianconera.

LICHTSTEINER – «Conte e Allegri sono molto diversi. Antonio riesce a mettere le basi per costruire una squadra, Max invece è quello che la gestisce. Sono entrambi dei fenomeni in quello che fanno e lo dimostrano i trofei che hanno vinto. Penso si debba trovare la giusta via di mezzo tra schemi fissi o l’essere lasciati liberi. Per vincere credo sia giusto dare degli schemi per creare degli automatismi in campo, dopodiché quando si ha un’organizzazione di base si possono lasciare liberi i giocatori».

