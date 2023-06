Zaniolo Juve: l’ex Roma può sostituire Di Maria…o Chiesa. I dettagli dello scenario di mercato del giocatore del Galatasaray

Zaniolo nei giorni scorsi è tornato in orbita Juve come possibile occasione di mercato dopo i tentativi non andati a buon fine risalenti all’estate del 2022.

L’ex Roma si è poi trasferito al Galatasaray, ma potrebbe lasciare la Turchia con una clausola. L’asse con la Juve potrebbe attivarsi. Come? Con l’approdo di Di Maria al Galatasaray. A quel punto Zaniolo potrebbe riempire la casella lasciata libera dal Fideo…o da Chiesa, il cui futuro non è ancora definito.

