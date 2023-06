Tra gli obiettivi di mercato del Milan c’è Zaniolo. L’allenatore del Galatasaray, Buruk, ai microfoni di Sky ha fatto chiarezza

Tra gli obiettivi di mercato del Milan c’è Zaniolo. L’allenatore del Galatasaray, Buruk, ai microfoni di Sky ha fatto chiarezza:

«Siamo contenti di lui, ha finito bene la stagione facendo due gol. Ha lavorato tanto è pronto per la prossima stagione. Spero che resti non so cosa vuole lui».

