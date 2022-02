Zaniolo via da Roma? Un affare anche per l’Inter

Si è parlato di Milan e Juventus per Nicolò Zaniolo. Ora anche l’Inter osserva attentamente l’evolversi della situazione. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la cessione dell’attaccante giallorosso a Milan o Juventus può interessare anche l’Inter. Se da un lato c’è il rammarico per aver perso un giovane dal grande talento, dall’altro c’è una consolazione di tipo economico.

Al momento della cessione al club giallorosso infatti era stata inserita una clausola: una percentuale del 15% sulla futura rivendita che, se sarà completata dalla Roma a cifre importanti, permetterà ai nerazzurri di realizzare una seconda plusvalenza sul valore di cessione dell’ex-Primavera. L’Inter è stata lungimirante e ora potrebbe godere indirettamente del trasferimento dell’attaccante. Una buona notizia in tempi di crisi economica e un motivo in più per fare il tifo per questa operazione.