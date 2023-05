Ivan Zazzaroni, noto giornalista, è convinto che ci sia troppa disparità di giudizio nell’analizzare il lavoro di Pioli e Allegri

A Radio 24, Ivan Zazzaroni ha parlato così del lavoro di Pioli al Milan e di quello di Allegri alla Juve:

«Per Pioli si parla di mercato sbagliato, per Allegri no. Io vedo due pesi e due misure. Da quando in estate Max ha detto che con la campagna acquisti estiva la Juve aveva l’obbligo di provare a vincere lo Scudetto ne son successe di cose eh. La Juve ha perso De Ligt, Morata, Dybala, McKennie, Bentancur e Kulusevski e ha messo dentro Miretti, Fagioli e Soulè. Questa è l’analisi che ha il senso di fare. Vi invito a giocare bene con un centrocampo come quello che gli hanno costruito o con un attaccante che non la beccava mai. Succede. E’ successo anche al Liverpool quest’anno una stagione no, capita».

The post Zazzaroni: «Confronto Pioli-Allegri non equo, ecco perchè» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG