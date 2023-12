Zazzaroni esclude tre nomi sul mercato: «Non si muovono a gennaio». Le dichiarazioni del giornalista

Ivan Zazzaroni, a Deejay Football Club, ha parlato del mercato della Juve.

ZAZZARONI – «La Juve è accostato a De Paul, ma lui non tornerà mai in Italia. E Anguissa e Koopmeiners non partiranno mai a gennaio. Gasperini si incatena se gli vendono Koopmeiners».

The post Zazzaroni esclude tre nomi sul mercato: «Non si muovono a gennaio» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG