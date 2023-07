Ivan Zazzaroni, giornalista, ha parlato al Corriere dello Sport della nuova avventura di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo della Juve

Ivan Zazzaroni, giornalista, ha parlato al Corriere dello Sport della nuova avventura di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo della Juve.

PAROLE – «Il compito di Giuntoli, che per più di una ragione ha voluto lasciare Napoli dopo otto importanti stagioni e lo storico scudetto, comporta rischi elevati. Giuntoli – lo sottolineo – non parte però da zero, tutt’altro: in attesa della “liberazione” da De Laurentiis, Manna ha piazzato tre colpi eccellenti ricavando 30 milioni dalla cessione definitiva di Kulusevski, acquistando “Tim” Weah e confermando Rabiot, ritenuto imprescindibile dall’allenatore».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG