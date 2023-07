Franco Vazquez, ormai ex giocatore del Parma, non ha rinnovato il suo contratto con il club gialloblù. Le sue dichiarazioni

PAROLE – «Dieci giorni fa il mio agente mi ha chiamato dicendo che nessuno si era fatto vivo per il rinnovo. Sarei rimasto volentieri. Cosa ho pensato? Ho accettato la decisione. Cosa devo pensare? Perché non ho rinnovato? Perché nessuno è venuto a parlarmi di rinnovo e di niente. Non si può parlare di rinnovo se non c’è una negoziazione. Ma anche questo è il calcio. Peccato…Ho pianto perché non sono riuscito a portare il Parma in Serie A. Dietro quello sfogo c’erano anche le lacrime per l’anno scorso. È stato un accumulo. Ho fatto di tutto per aiutare il Parma, ma non è bastato. Quest’anno eravamo vicini all’obiettivo e vederlo sfumare è stato un po’ come vedersi crollare il mondo addosso».

