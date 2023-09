Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato della stagione del Napoli nel corso di “Casa Biscardi”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato della stagione del Napoli nel corso di “Casa Biscardi”.

PAROLE – «Quest’anno lo scudetto è ancora del Napoli? Come fa a non esserlo? Il Napoli ha perso Kim, ha preso Lindstrom, Cajuste, un ottimo giocatore ma che vedremo più avanti perché è giovane, e Natan, che è un buonissimo difensore ma molto in ritardo. È chiaro che Kim ha fatto un campionato pazzesco, però il Napoli è decisamente migliorato rispetto allo scorso anno. Il peggioramento da cosa è derivato? Dal fatto che Demme è fuori rosa e che è partito Kim? Pure Lozano è andato via ma era molto discontinuo. Lindstrom è un signor giocatore, Cajuste è un giovane di grande avvenire e Natan è un difensore bravo. Hai tenuto Osimhen, c’è Kvara anche se fuori condizione. Oggi 8 giocatori su 11 sono sotto standard, al momento vanno bene Politano, Di Lorenzo e Zielinski. Anche Raspadori sta bene. Appena il Napoli trova una condizione accettabile e Garcia va un pochino più sul tracciato di Spalletti, secondo me non ci sono problemi».

