Ivan Zazzaroni ha detto la sua sull’Inter e il testa a testa con la Juventus per quanto concerne la lotta allo scudetto

Tramite Tutti i convocati (Radio 24), Ivan Zazzaroni ha parlato dell’Inter, e delle possibilità di poter vincere lo scudetto.

LE PAROLE- «Se è già duello Juve-Inter? No. La Juve non si è rinforzata così tanto, non bastano Chiesa e Vlahovic guariti, è troppo legata a questo. Inter e Milan hanno centrocampo più forte. Per il gioco di Allegri sarebbe stato più funzionale Lukaku di Vlahovic».

L’articolo Zazzaroni: «Inter? Più forte rispetto alla Juve, e su Lukaku…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG