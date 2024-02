Il giornalista Ivan Zazzaroni sottolinea il coraggio dei giallorossi che hanno costretto il portiere nerazzurro a lavorare più del solito.

Ivan Zazzaroni sul Corriere della Sera ha commentato così il rocambolesco 4-2 che l’Inter ha rifilato alla Roma di Daniele De Rossi. “La Roma è mancata per venti minuti, dal 46’ al 65’, e in quei venti minuti l’Inter ha mostrato all’Olimpico il suo lato Tyson: sfruttando con decisione gli esterni e approfittando dell’inconsistenza difensiva e degli spiazzamenti di Karsdorp e Angeliño, ha rimesso la testa davanti e giocato di controllo, risultato peraltro non semplice. Il gol di Bastoni al 95’ lo considero una punizione inutile, eccessiva. De Rossi se l’è giocata con coraggio“.

Yann Sommer

Sui singoli

“Lukaku e Dybala sono stati tra i peggiori, in rapporto alle qualità che possiedono (Romelu ha perso il confronto diretto con Thuram): per una squadra come la Roma l’evanescenza dei due fuoriclasse è un danno non da poco”. L’ex di turno è stato tra l’altro anche protagonista sfortunato ed involontario del goal di Acerbi.

Lavoro per l’estremo difensore elvetico

“Va detto che raramente quest’anno avevo visto l’Inter subire le iniziative dell’avversario: Sommer ha avuto tanto lavoro da sbrigare ed è davvero insolito per lui subire due gol, se si pensa che nelle prime ventidue partite ne ha incassati dieci, meno di uno a gara“. L’ex Bayern Monaco è stato superlativo nell’uno contro uno con l’attaccante belga neutralizzandolo in uscita bassa.

