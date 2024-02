Ivan Zazzaroni nel suo consueto editoriale sul Corriere dello Sport ha parlato delle differenze tra Lukaku e Thuram dando la sua preferenza

LUKAKU-THURAM – «Lukaku è un mio pallino dai tempi dell’Everton, fantasie sui riti voodoo a parte: ha meno qualità, ma una presenza e una capacità realizzativa superiori. Sarebbe stato perfetto per la Juve, penso di averlo scritto fi no allo sfinimento, ed è una mano santa per la Roma, dove ha trovato la sponda giusta in Dybala: solo Pitagora stabilì relazioni migliori tra la lunghezza dei lati di un triangolo e il coseno di uno dei suoi angoli. Io continuo a preferire Rom a Marcus, anche se rinnovo i complimenti a Ausilio per avere visto più lontano e prima di tutti».

