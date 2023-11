L’ex terzino brasiliano Ze Maria ha detto la sua sul prossimo big match della Serie A.

Domenica prossima ci sarà Juventus-Inter ovvero seconda contro prima della Serie A e anche se ora ci si focalizza sugli impegni delle nazionali, già si parla tanto di questa sfida. Ze Maria a TMW ha espresso il suo parere senza sbilanciarsi più di tanto sull’esito finale; ecco le sue considerazioni. “Sarà una partita equilibrata. Juventus ed Inter stanno giocando veramente bene in questo campionato, stanno mantenendo lo stesso ritmo di punti e vittorie. E per il campionato italiano è importante: avere due squadre grandi che lottano per lo scudetto”.

La forza dei bianconeri

“Ci scordiamo che la Juventus ha fatto tantissimi punti sul campo l’anno scorso, poi ci sono stati episodi che l’hanno portata giù. Quindi era già competitiva l’anno scorso e ancora lo è quest’anno. Senza coppe, può pensare solo al campionato ed è un vantaggio”.

L’aspetto migliore degli uomini di Inzaghi

“Mi piace la concretezza, difende bene, imposta il gioco e sa attaccare. Ha assimilato benissimo le idee di mister Inzaghi”.

Sulla rinascita di Bremer

“Veniva da una stagione fantastica col Torino, giocare nella Juve non è mai semplice all’inizio con tanti cambiamenti. Quest’anno si è adattato completamente, sta facendo bene anche con Danilo fuori, sta diventando un leader per questa squadra. E io sono contento perché serve anche alla Nazionale brasiliana”.

