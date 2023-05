Walter Zenga ha parlato negli studi di Sky Sport prima del fischio d’inizio del match tra Siviglia e Juve: le dichiarazioni

Walter Zenga ha parlato così negli studi di Sky Sport prima di Siviglia-Juve.

LE PAROLE – «Gestire una stagione del genere non è facile. Ci sono anche le situazioni fuori dal campo, poi lui era partito con un’idea di formazione ed ha dovuto adeguarsi perchè tante big non li abbiamo visti. Essere secondo e giocare una semifinale… Poi c’è a chi piace un certo tipo di gioco e a chi no, ma le cose stanno così».

