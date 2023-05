Le parole di Francesco Calvo a Sky prima di Siviglia Juve.

SENSAZIONI DELLA SOCIETA‘ – «Per noi è una partita importante, c’è energia positiva tra i calciatori. È un motivo d’orgoglio avere 3 giocatori nati dopo il 2000, vogliamo rendere orgogliosi i tifosi della Juventus».

RINNOVI – «Con i giocatori e i loro agenti parliamo quotidianamente. Ora siamo concentrati sulla stagione. Poi l’incertezza legata al nostro futuro è uno degli impatti che questa stagione tribolata sta avendo. I giocatori alla Juve si trovano bene ed è più facile dialogare con loro».

COME CAMBIA FUTURO ALLEGRI CON QUESTA PARTITA – «Sono convinto che mister Allegri ha fatto un ottimo lavoro e ha reso normale una stagione che di normale non ha avuto nulla. Non giudichiamo l’allenatore da una singola partita bensì sulla stagione».

The post Calvo a Sky: «Ottimo lavoro di Allegri. Situazioni rinnovi? Vi spiego» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG