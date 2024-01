L’ex portiere Walter Zenga ha avuto grandi parole di elogio per gli allenatori di bianconeri e nerazzurri.

Walter Zenga a Radio TV Serie A ha sottolineato varie sfumature della sfida tra Inter e Juventus per la vetta della classifica. “L’Inter ha una rosa di giocatori abituati ad avere più impegni in sequenza e per questo sanno sia come gestirsi e allenarsi che come avere una concentrazione intensa per lunghi periodi. Quando invece giochi di meno hai certamente la possibilità di recuperare meglio dalla stanchezza e dagli infortuni, ma poi quando ti arrivano gli impegni devi essere bravo a riaccendere la spia per fare bene”.

esultanza gol Federico Dimarco

La favorita

“Da ormai tre anni l’Inter è abituata a giocare a questi livelli tra campionato e coppe, mentre la Juve quest’anno non ha questa abitudine. Si può dire che la Juventus sia favorita perché ha meno partite, ma in generale una squadra più abituata come l’Inter ha più possibilità di fare bene. Per me comunque non c’è una squadra favorita perché gioca meno partite e una sfavorita perché ne gioca di più”.

La bravura degli allenatori

“L’allenatore deve essere bravo a gestire le risorse, il ritmo partita è un concetto particolare. Ilmerito di Inzaghi è di aver fatto aumentare l’autostima dei suoi calciatori e di aver migliorato il gioco della squadra. Allegri invece è bravissimo a prendere le decisioni e a gestire la pressione, è un fenomeno. Lo conosco da anni, giocavamo insieme a Padova.Inzaghiè cresciuto tanto insieme all’Inter, rispetto al primo anno c’è stata una crescita stratosferica per continuità e qualità. Si è visto anche in Champions League e nelle varie coppe nazionali degli ultimi tre anni, poi ovvio che non si può vincere tutto”.

