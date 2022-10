Sono queste le parole di Walter Zenga nel suo canale Youtube che parla del successo dell’Inter contro il Sassuolo.

Ecco le parole di Walter Zenga, ex giocatore dell’Inter che parla al proprio canale Youtube della vittoria dei nerazzurri contro il Sassuolo: “Vittoria importantissima, tre punti da mettere nella classifica che fanno morale e confermano una cosa: quello che abbiamo visto col Barcellona, ovvero una squadra compatta, che sa soffrire e lotta. Quello che mi ha sorpreso di più è stato il cambio Skriniar con D’Ambrosio. Onana? È una scelta definitiva di Inzaghi e questa è una cosa che mi piace, un allenatore deve sempre decidere per il bene della squadra. mi è sembrato di vedere un’Inter più compatta, più squadra“.

Conclude così l’ex portiere: “Il gol di Frattesi? Bisognerà lavorare perché lì sta un po’ in fase difensiva il problema dell’Inter. Bisogna decidere se è il centrocampista che lo segue o uno dei tre difensori che deve guardarlo. Gosens è completamente sparito? Allora a gennaio andrà via come si dice. Ho sentito che probabilmente tornerà in Germania. L’Inter nel secondo tempo mi è piaciuta molto di più dopo che ha preso il gol. È riuscita a reagire e infatti ha portato a casa i 3 punti“.

