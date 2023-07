L’ex portiere dell’Inter Walter Zenga ha detto la sua sul voltafaccia clamoroso del belga.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Walter Zenga per parlare del caso Lukaku. “Uno shock calcistico come questo di Lukaku non lo ricordo. Forse Figo dal Barça al Real. Quando l’ho conosciuto, mi era sembrato un altro: dunque delusione, forte. Per quello che aveva detto, e in un’intervista molto sentita: ‘Mai alla Juve’. E per quanto fatto da Marotta e Ausilio”.

Romelu Lukaku-Malick Thiaw

“Mi metto nei loro panni: giorni e giorni di trattative con il Chelsea per scoprire che intanto Lukaku o chi per lui aveva parlato con il Milan e la Juve; per sapere dal Chelsea che c’è un’offerta della Juve. Solo tempo perso: si chiama mercato, per carità, ma… Ma dirlo prima, no? C’era bisogno di sparire, di non rispondere neanche ai compagni? Io le persone le ho sempre guardate negli occhi e non sono mai scappato. Non bastava, il giorno dopo la fine del campionato, dire: ‘E’ stato bello, ma vado altrove’? Magari l’avrebbero anche ringraziato, e amici come prima“.

L’articolo Zenga: “Non ricordo uno shock calcistico come questo di Lukaku, quando l’ho conosciuto mi era sembrato diverso” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG