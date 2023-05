L’ex portiere Walter Zenga ha commentato le due gare di ieri delle milanesi.

Walter Zenga a Sky Sport ha detto la sua su Milan-Lazio e Roma-Inter. “L’Inter è stata in controllo nella gara contro la Roma. La differenza è a stata evidente. Onana ha fatto due parate normali, non eccessivamente importanti. Non c’è stata l’impressione che la squadra giallorossa potesse creare problemi ai nerazzurri. l rammarico sta nelle 11 sconfitte e nelle cinque subite contro squadre abbordabili“.

Andre’ Onana

Poi sul Milan: “La formazione rossonera ha fatto una grande partita nonostante l’infortunio di Leao, la squadra non ha sofferto nonostante Saelemekers sia entrato a giocare a sinistra e saranno due partite straordinarie

