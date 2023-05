Inter, il retroscena sull’Euroderby sulla squadra nerazzurra. Gazzetta: «Inzaghi ha curato un particolare per un’ora e mezza»

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Inzaghi ha messo in risalto il concetto di serenità al gruppo prima dell’Euroderby di Champions League. La parola d’ordine del tecnico piacentino è stata “serenità”. Nel discorso pre partita ha rimarcato a tutti che sapevano quello che dovevano fare, come difendersi dagli attacchi del Milan e come mettere in difficoltà i rossoneri. Andiamo in campo e facciamo quello che siamo capaci di fare, con attenzione e concentrazione al massimo: ecco il senso delle sue frasi.

Nella rifinitura del mattino, oltre alla solita corsetta e agli schemi, i nerazzurri sarebbero rimasti sul campo di Appiano per un’ora e mezza a provare e riprovare calci di punizione e calci d’angolo oltre a schemi vari. I frutti si sono visti in occasione dell’1-0 di Dzeko.

L’articolo Inter, il retroscena sull’Euroderby. Gazzetta: «Inzaghi ha curato un particolare per un’ora e mezza» proviene da Inter News 24.

