Come scrive Il Giorno, Steven Zhang è più che sicuro di voler restare al comando dell’Inter, nonostante le voci riguardanti la cessione del club.

ZHANG E INTER- Zhang è ancora sicuro di voler restare al comando. Lo dimostra il calare deciso dei rumors attorno a una possibile cessione delle quote di maggioranza e le parole di uno dei potenziali acquirenti, Thomas Zilliacus, che in più interviste ha ammesso di aver parlato con il presidente interista trovando un muro riguardo alla possibilità di un passaggio di consegne.

Il derby, in questo senso, non è ancora decisivo per la classifica ma è sempre una vetrina che può attirare profitti, un ritorno d’immagine positivo. È una delle gare più seguite al mondo, porterà l’ennesima cascata di denari dal botteghino con un altro sold out. Sarà l’occasione, se i due protagonisti vorranno, di incontrarsi con Cardinale anche se per ora i due non si sono mai incrociati e non c’è alcuna stretta di mano annunciata in pompa magna. Al contrario: ad oggi è più facile ipotizzare che ognuno se ne stia al proprio posto a soffrire per le sorti della squadra che rappresenta.

