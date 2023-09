Fernando Orsi si è espresso sul derby a margine della vittoria dell’Italia contro l’Ucraina e dell’ottima prova di Frattesi

Sulle frequenze di Radio Radio, Fernando Orsi si focalizza sull’ottima prova di Davide Frattesi con la maglia dell’Italia nel match con l’Ucraina, proiettandosi al derby tra Inter e Milan di sabato. Le parole.

FRATTESI TITOLARE?- «Frattesi titolare dopo Italia-Ucraina Non so se cambia, conta poco. Frattesi è cresciuto, dà garanzie a Inzaghi, ma alla fine penso che non cambierà per il derby. Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan saranno i titolari. Penso di no. Poi se vuole un centrocampo più muscolare, lo puoi inserire per Mkhitaryan, ma toglieresti la qualità dell’armeno».

