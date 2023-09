Il presidente nerazzurro è pronto a godersi una sfida per lui da sempre molto sentita sugli spalti di un Meazza gremito.

Terminata la pausa delle nazionali senza nessun infortunio di rilievo, ci si può preparare al derby Inter-Milan; Steven Zhang sarà in un San Siro da tutto esaurito. Il presidente conosce l’importanza della partita che però non potrà dare giudizi definitivi sulla corsa Scudetto in quanto si è solo all’inizio del campionato.

Steven Zhang

Il Giorno sottolinea come stiano svanendo le voci su un ipotetico cambio di proprietà: Zhang sembra sempre più intenzionato ad andare avanti, anche oltre la scadenza del prestito ad Oaktree che cade nella Primavera del 2024. Il presidente molto probabilmente non incontrerà il collega rossonero Gerry Cardinale, anche lui presente a San Siro, per via dei rapporti molto freddi tra i due.

