Il telecronista Fabio Caressa ha anticipato alcuni temi del prossimo derby milanese.

Fabio Caressa ha parlato di derby a Sky Sport; il giornalista è curioso di vedere come i due allenatori affronteranno la sfida. “Ci saranno anche mosse chiave da vedere da parte dei due allenatori. Sarà interessante come l’Inter attaccherà il Milan, e credo che i rossoneri cercheranno di far sfogare un po’ i nerazzurri”.

Henrikh Mkhitaryan

“E poi sarà interessante vedere posizione di Calabria, sarà interessante vedere se giocherà Mkhitaryan o Barella-Frattesi dopo quanto si è visto stasera nella gare dell’Italia. Meglio avercele queste scelte, ma probabilmente, per come è fatto Inzaghi partirà con l’armeno. Inter e Milan mi hanno divertito di più in questo inizio campionato. Se manca Giroud manca però un bel pezzo di Milan“.

