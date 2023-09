Il derby tra Inter e Milan, che andrà in scena il 16 settembre, vedrà in campo una novità assoluta per il calcio italiano

In occasione del derby tra Inter e Milan, DAZN ha predisposto una serie di novità per rendere più godibile ai tifosi l’esperienza calcistica.

Già sperimentato in altri campionati, il commento a tre voci arriva anche in Italia per la prima volta nel calcio italiano, con Pierluigi Pardo che sarà accompagnato da Massimo Ambrosini e Andrea Stramaccioni, mentre a bordo campo sin dal pre-partita ci sarà Diletta Leotta.

Nel derby verrà poi utilizzata una telecamera speciale con inquadrature e immagini aeree fino a un minimo di 15 metri dal terreno di gioco. Ma le novità arrivano anche fuori dal campo, sui dispositivi dei tifosi con la funzione ‘Fan Zone‘ di Dazn che sbarca per la prima volta in Serie A.

Tra i Talent di Dazn pronti a inaugurare le live chat, anche Stramaccioni e Ambrosini che daranno il via alle conversazioni nella chat che si accenderà per il derby. Per unirsi alla live chat, basterà inquadrare il QR code che appare sulla propria smart-tv e attivando la funzionalità ci si potrà scambiare commenti, emoticon, sticker e GIF ma anche partecipare a sondaggi dedicati.

