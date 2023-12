Zhang non vuole cedere l’Inter: il piano per il debito con Oaktree, mentre gli acquirenti non mancano. La situazione

In concomitanza con la fine della stagione di Serie A, scadrà il maxi-debito contratto con il fondo americano Oaktree dal presidente dell’Inter Steven Zhang, il quale non ha alcuna intenzione di cedere il club e vuole rifinanziare. A parlare del possibile futuro societario è il Sole 24 Ore.

Sul quotidiano si legge: «Anche in recenti incontri con Goldman Sachs, la banca di fiducia della famiglia cinese, sarebbe stato chiesto di costruire l’architettura finanziaria del nuovo prestito: Goldman avrebbe dato la disponibilità a rifinanziare, con una successiva sindacazione della nuova linea con grandi credit fund ed hedge fund». Per il patron nerazzurro un prestito non sarebbe facile da strutturare, servono nuove garanzie e Oaktree stessa è stata contattata da alcuni possibili acquirenti.

