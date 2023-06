Per Zidane un possibile ritorno nel destino: la clamorosa ipotesi nel futuro dell’ex Juve. Ecco cosa potrebbe accadere

Secondo quanto riferito da As, Zinedine Zidane potrebbe fare ancora una volta ritorno al Real Madrid dietro decisione di Florentino Perez.

L’ex Juve, questa volta, prenderebbe però un posto in dirigenza, con l’obiettivo di convincere il connazionale Mbappé a lasciare il PSG per volare in direzione Spagna.

