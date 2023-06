Tommaso Barbieri emoziona la Juve: messaggio da brividi sui social da parte dell’esterno bianconero – FOTO

Un emozionato Tommaso Barbieri, su Instagram, ha ripercorso la sua ultima stagione con una serie di foto.

Dall’esordio con la prima squadra in Champions a quello in Serie A, per l’esterno della Juve è stata un’annata di «Sogni, sacrifici, obiettivi».

The post Barbieri emoziona la Juve: messaggio da brividi sui social – FOTO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG