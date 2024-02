Zinedine Zidane vuole la Juventus, arriva la conferma di un amico che spiega perché il francese vorrebbe tornare dai rivali dell’Inter

Particolare indiscrezione per i rivali dell’Inter nella lotta scudetto, parliamo naturalmente della Juve. Questo pomeriggio Sport1 ha riportato le parole di uno stretto confidente di Zinedine Zidane. Ecco perchè l’ex Real Madrid vorrebbe tornare in Italia, naturalmente il francese nè ha smentito e nè ha confermato queste voci.

ZIDANE JUVE – «Zidane tornerebbe alla Juve anche a piedi. Tornerebbe in panchina solo per allenare la Nazionale francese, la Juventus o il Bayern Monaco, ma sicuramente non vuole andare in Inghilterra. Zinedine vede il Bayern come il Real Madrid: un’istituzione come un club con un passato enorme e ottime condizioni di lavoro. Entrambi i club hanno molte somiglianze nel modo in cui lavorano. In questo senso, non ha mai scartato la possibilità di allenare il Bayern Monaco».

