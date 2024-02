Gianfranco Zola si è espresso sull’addio di Zielinski al Napoli, con il centrocampista che sarà un prossimo giocatore dell’Inter

Zola ha parlato così del passaggio di Zielinski dal Napoli all’Inter e del suo mancato inserimento in lista UEFA:

LE PAROLE – «Per me è un clamoroso autogol, il Napoli ha bisogno della sua qualità. In Inghilterra non sarebbe successo mai, un giocatore resta un patrimonio della società fino all’ultimo giorno di contratto».

L’articolo Zola: «Zielinski? Autogol clamoroso del Napoli» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG