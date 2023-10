Novità importanti di calciomercato in casa Inter per cercare di potenziare il centrocampo. Zielinski nel mirino

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter si sta guardando attorno per quanto concerne il calciomercato estivo: in particolar modo nei confronti dei talenti parametri zero della Serie A (soprattutto a centrocampo).

Il nome in cima alla lista è il napoletano Zielinski che il 30 giugno sarà un giocatore a parametro zero: occasione perfetta per l’Inter di comprare un giocatore assai importante.

