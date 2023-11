Piotr Zielinski, giocatore del Napoli entrato nel mirino dell’Inter, potrebbe non rinnovare con la società partenopea: i dettagli

Come rivelato da Nicolò Ceccarini nell’editoriale per TMW, Piotr Zielinski potrebbe non prolungare il suo contratto col Napoli, favorendo così l’interesse dell‘Inter, che resta vigile alla finestra.

LE PAROLE- «Le parole del direttore sportivo degli azzurri Mauro Meluso fanno trasparire fiducia e ottimismo per un rinnovo ma ci sono degli elementi che dicono che la partita sia ancora aperta. Il Napoli ci sta lavorando, ma non è una cosa scontata. Juventus e Inter sono dietro l’angolo, pronte a sfruttare eventuali addii agli azzurri. Poi chissà che non possa ricomparire la pista araba. Ad oggi, il Napoli ed il rinnovo sono piste apertissime per Zielinski»

L’articolo Zielinski verso l’Inter? Il rinnovo col Napoli non è scontato proviene da Inter News 24.

