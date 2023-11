Paolo Condò ha commentato le recenti rpestazioni di Nicolò Barella e Federico Dimarco con la Nazionale italiana

Sulle colonne di La Repubblica, il giornalista Paolo Condò commenta così la prova di Nicolò Barella e Federico Dimarco, instancabili giocatori dell’Inter e colonne dell’Italia, proprio con la maglia degli azzurri, a margine della qualificazione ai prossimi Europei.

LE PAROLE- «Sono due anni che i club italiani palesano segnali di risveglio nelle coppe europee: le tre finali della scorsa stagione sono un fatto, il ranking Uefa che stiamo difendendo in questa un buon complemento. La Nazionale che Spalletti ha rianimato deve unirsi al discorso risolvendo – ora che il tempo c’è – la contraddizione tra il fraseggio che crea occasioni ma stenta a trasformarle (Raspadori centravanti) e l’attacco pesante (Scamacca centravanti) che non garantisce il fraseggio. Non mancano le certezze positive, dal ritrovato ruolo di Chiesa alla leadership di Barella, al rendimento sempre elevato di Dimarco»

