Ziliani contro la FIGC: «Gioco sporco il patteggiamento cancella-scandali con la Juve». L’attacco del giornalista

Ogni motivo è buono per Ziliani di parlare di Juve e alla vigilia della decisione del Tar in merito all’ammissione o meno del Lecco in Serie B il giornalista ha attaccato la FIGC citando anche i bianconeri.

#Lecco: Domani il Tar del Lazio decide

Vediamo se alla @FIGC riuscirà un gioco ancora più sporco del patteggiamento cancella-scandali concordato con la Juventus

Ma noi ci siamo

E vogliamo che al Lecco sia restituita la serie B

Giù le mani dal Lecco!

(retwitta se sei d’accordo) pic.twitter.com/2dYiSER6wR — Paolo Ziliani (@ZZiliani) August 1, 2023

