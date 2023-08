Vlahovic out per Juve Real Madrid. Ma il mercato non c’entra. Ecco il motivo per cui non giocherà l’amichevole

Vlahovic sta portando avanti il lavoro personalizzato per recuperare al meglio dall’ultimo infortunio che lo ha colpito nella passata stagione. E per questo, in base a quanto riferito da Sky Sport, è difficile immaginare che possa giocare l’amichevole contro il Real Madrid in programma giovedì alle 1:30 ora italiana ad Orlando.

La presenza parziale del serbo in gruppo all’ultimo allenamento della Juve, comunque, fa crescere la fiducia verso il debutto in campionato del 20 agosto con l’Udinese.

