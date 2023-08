Bonucci saluta Buffon: «Sei stato e sarai per sempre unico». Il messaggio del difensore della Juve al portiere – FOTO

Bonucci via Instagram ha dedicato un emozionante messaggio di saluto a Buffon che ha deciso di lasciare il calcio. Queste le parole del difensore della Juve che con Gigi ha scritto pagine straordinarie della storia bianconera.

BONUCCI SALUTA BUFFON – «Sei stato Un1co. E lo sarai per sempre. Non trovo neanche le parole per descrivere, quello che sei stato, quello che mi hai insegnato, quello che mi hai dato. Grazie Am1co M1o»

