Juventus Women Primavera, comincia la preparazione della squadra affidata a Scarpa: in gruppo anche Belotto e Sliskovic

E’ partita oggi la stagione della Juventus Women Primavera con il primo giorno di preparazione a Vinovo agli ordini del nuovo allenatore Scarpa.

In gruppo c’erano anche Belotto e Sliskovic, giocatrici già nel giro della Prima Squadra di Montemurro. La Juventus Women Primavera lavorerà per tutta la settimana a Vinovo prima partire per un mini ritiro a Bavero (provincia del Verbano-Cusio-Ossola) in programma dal 6 all’8 agosto.

LA GALLERY DEL PRIMO GIORNO DELLA JUVENTUS WOMEN PRIMAVERA

