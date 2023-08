Paolo Ziliani, su Twitter, polemizza sugli episodi da moviola di Juve-Bologna.

IL MESSAGGIO – «Nel match d’esibizione tra Juventus e Bologna inserito nella 2^ giornata di campionato, memorabile performance dell’arbitro Di Bello. Iling-Junior atterra Ndoye che sta segnando a porta vuota ma l’arbitro invece di dare rigore al Bologna (già in vantaggio per 1-0) ed espellere Iling, lascia proseguire (col VAR Fourneau che lo asseconda), ammonisce Motta ed espelle un componente della panchina del Bologna. Tutto in diretta per il divertimento di chi ama il calcio col verme, quello targato AJA e FJGC. Invece di ricominciare la partita in 10 uomini e da un possibile svantaggio di 0-2, la Juventus ricomincia così in 11 contro 11 e la pareggia. Poi si disperano se la gente non si abbona più alle tv o si abbona al pezzotto. Che è illegale, è vero, ma meno delle partite made in Italy».

L’articolo Ziliani contro la Juve: «Illegale. Il verme nel calcio sono…» proviene da Inter News 24.

