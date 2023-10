Paolo Ziliani contro Feliciani, arbitro di Juve Verona, reo di non aver espulso a suo dire Federico Gatti: ecco l’ultima polemica

Paolo Ziliani, tramite il suo profilo ufficiale X, punta il dito verso Feliciani, arbitro di Juve Verona.

Come Allegri a bordo campo può fare quel che vuole, insultare, scalciare cartelloni pubblicitari, spogliarsi e gettare gli abiti a terra, lo stesso vale per Gatti: che in campo ormai prende a pugni chiunque. Sotto gli occhi di tutti, a cominciare da arbitro e VAR: che però non si… https://t.co/lovtPH1e83 — Paolo Ziliani (@ZZiliani) October 29, 2023

IL COMMENTO – «Come Allegri a bordo campo può fare quel che vuole, insultare, scalciare cartelloni pubblicitari, spogliarsi e gettare gli abiti a terra, lo stesso vale per Gatti: che in campo ormai prende a pugni chiunque. Sotto gli occhi di tutti, a cominciare da arbitro e VAR: che però non si permetterebbero mai di intervenire. Questione di brand, naturalmente».

