Sono queste le parole della giornalista Federica Zille, ecco cosa dice a DAZN sulla Juventus, svelando un retroscena di Allegri.

Tutti hanno visto la scena in cui Allegri, allenatore della Juventus segnala in pubblico qualcuno che insulta alla squadra. La giornalista Federica Zille, a DAZN parla così del retroscena che appunta coinvolge Allegri durante il match tra bianconeri e la Fiorentina: “Allegri perde la pazienza quando i tifosi alle sue spalle decidono di fischiare la scelta di Locatelli di andare indietro da Szczesny, e non in avanti come voleva anche lo stesso allenatore. Si vede che fa qualche passo verso il centro del campo e individua voci stonate nella tifoseria della Juventus. A quel punto dice: ‘Cosa c’è, vuoi allenare? Vieni qui’. Successivamente viene calmato dai membri dello staff“.

Intanto Romeo Agresti di Goal.com, annuncia che tra poco saranno ufficiali i rinnovi di Danilo fino al 2025 e del giovane Hujisen che l’anno prossimo sarà tra Next Gen e prima squadra.

