Sono queste le parole di Danilo, il difensore della Juventus parla a TuttoSport in una bella intervista sulla fascia da capitano.

Ecco cosa dice Danilo, il centrale difensivo della Juventus parla così in una bella intervista a TuttoSport: “Capitano? A darmi la fascia è stato Allegri prima della gara contro l’Inter. Voglio però ricordare che il capitano è Bonucci, lui mi ha aiutato molto a farmi diventare quello che sono nella Juventus. La fascia per me è un onore, il lavoro del capitano non è solo fare discorsi prima della partita ma anche dedicare il proprio tempo ad aiutare i ragazzi e a confrontarsi con lo staff. A volte tolgo un po’ di tempo a me stesso per il gruppo ma lo faccio sempre con piacere.“

Conclude così: “Fiducia nella Juve? Questo è solo un momento. Quello che la Juventus ha fatto negli ultimi dieci o quindici anni è qualcosa di straordinario. Per me non è questione di soldi o status, mi interessa lavorare in un posto in cui mi trovo bene. Sento che devo ripagare tutto quello che ho avuto, sarebbe troppo facile prendere e trovare un’altra sistemazione. Quattro anni fa, quando sono arrivato qui, non ero nella mia migliore forma, ma la Juventus mi ha dato questa opportunità dandomi fiducia“.

