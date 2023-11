L’imprenditore finlandese sembra ormai deciso a convertire le tante parole in fatti.

Thomas Zilliacus ha annunciato di aver raccolto 2,5 miliardi di euro e a La Repubblica si dice pronto a formulare un’offerta per l’acquisto dell’Inter. “Faccio sul serio. Questa settimana o al massimo la prossima l’attuale proprietà dell’Inter riceverà da me una proposta adeguata per l’acquisto del club”.

Possibili soci

“Mi piacerebbe avere dei partner operativi, che condividono la mia visione, ma voglio essere sicuro che condividano la mia idea su come gestire il club, che vedano il futuro come lo vedo io. Ho raccolto quel che serve dagli investitori, ed è questo che ho annunciato. Posso farlo da solo, certo. Anche se con dei soci è sempre più bello”.

L’offerta a Suning

“XXICenturyCapital presenterà l’offerta, la stessa società che ha raccolto i fondi. È basata a Singapore, ha due controllate: Football e Fashion. Non voglio investire in più club. Partiamo con l’Inter. Chi crea multi proprietà finisce per essere un investitore passivo, io invece voglio gestire direttamente e nel migliore dei modi. Voglio creare un filo diretto con la fan base dell’Inter, creando valore e profitto. Ho sentito Zhang qualche mese fa. Da allora parlo con le banche a cui si è affidato”.

Referenze

“Non è ancora il momento di avere un sito web. Per ora basta la mia parola. Se volete sapere chi sono e cosa faccio, fate riferimento al sito web della capogruppo mobilefutureworks.com e capirete che faccio sul serio”.

Il presidente

“Non so se sarò il presidente. L’importante non sono io, è l’Inter, che è al contempo un ottimo business e un grande club. Ha un grande potenziale in campo e una fan base globale. Grazie a chi l’ha gestito e lo gestisce, si gioca lo scudetto e la Champions. Ed è esattamente quello che voglio”.

