Zilliacus vuole comprare l’Inter: «Con me Mbappé non rappresenterebbe un sogno». Le parole dell’uomo d’affari finlandese

Thomas Zilliacus, imprenditore finlandese che si è dichiarato interessato all’acquisizione dell’Inter, ha parlato in diretta a TV Play.

ZILLIACUS – «Siamo convinti che si possa diventare, come Inter, un club ancora più grande di ora. Non è una critica alla società attuale che possiede un grandissimo management e un ottimo allenatore. Il nostro obiettivo sarebbe crescere: con questa nuova proprietà ci piacerebbe specializzarci nella creazione di servizi per i fan anche in tutto il mondo con l’intento di incrementare i ricavi per poi andare ad avere maggiore forza sul mercato. La conseguenza di tutto ciò sarebbe poi la possibilità di acquistare top player e, in generale, migliorare una squadra già forte. Mbappé, ad esempio, non rappresenterebbe un sogno».

The post Zilliacus vuole comprare l’Inter: «Con me Mbappé non rappresenterebbe un sogno» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG