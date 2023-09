L’imprenditore finlandese Thomas Zilliacus è da tempo additato come possibile acquirente del club nerazzurro.

Thomas Zilliacus ha parlato del possibile acquisto dell’Inter da parte sua a La Repubblica. “Comprare l’Inter? È una bella domanda. Mi piacerebbe molto, ma per comprare serve qualcuno determinato a vendere. E al momento non sembra sia così. Non posso entrare nel dettaglio. Comunque sì, ho espresso il mio interesse a Steven Zhang. Mi limito a dire che è un grande presidente. È giovanissimo, ma ha già fatto grandi cose”.

“I tifosi devono essergli grati, e io lo sono per primo lo sono, come interista. Sarei anche pronto a entrare in società con lui con una quota di minoranza. E se poi dovessi arrivare ad avere la maggioranza, gli chiederei di restare con noi, magari per curare i rapporti con sponsor e fan in Asia. Ho un patrimonio personale adeguato, a cui si aggiunge l’impegno di soggetti pronti a fare la loro parte. E lavoro ogni giorno per allargare la base dei possibili investitori, come fanno tutti i gestori di fondi pubblici d’investimento.Come sono diventato interista Como è vicina a Milano e alla Pinetina, dove si allena la prima squadra. L’Inter è un grande club con una storia gloriosa. Fin qui, i sentimenti. Dal punto di vista imprenditoriale, penso abbia un potenziale inespresso, soprattutto dal punto di vista commerciale. E a leggere i commenti sui social network, ho l’impressione che molti interisti la pensino come me“.

L’articolo Zilliacus: “Zhang non è determinato a vendere, io gli ho espresso l’interesse per il club, è un grande presidente, gli sono grato” proviene da Notizie Inter.

