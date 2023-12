Zirkzee Juve, si complica l’affare per l’attaccante olandese! Un altro club al lavoro per anticipare la concorrenza

Secondo quanto riferito dalla stampa inglese, il Manchester United sarebbe al lavoro per anticipare la Juve nella corsa a Joshua Zirkzee, attaccante olandese destinato a lasciare il Bologna per una big in estate.

Sempre più difficile ora l’affare per i bianconeri, che devono far fronte anche alla grande disponibilità esconomida del nuovo United targato Radcliffe.

