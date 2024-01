Le parole di Dino Zoff, ex portiere della Juve e della Nazionale, sulla morte di Gigi Riva. Tutti i dettagli

Dino Zoff ha parlato di Gigi Riva, ex compagno in Nazionale, al Corriere dello Sport.

LE PAROLE – «Un giocatore e un uomo esemplare. Era forte, duro. Non lo buttavi giù se non con un fallaccio. Viveva di calcio da uomo di sport, non da impiegato. A quei tempi non c’era esasperazione mediatica, non c’era il VAR. Tutti Oggi ne approfittano. Ho capito che era una sua decisione. Tanto di cappello per aver dedicato la sua vita al Cagliari. Credo che sia stata una scelta utile per lui. Non so in quanti avrebbero preso una decisione simile, rifiutando grandi squadre. Ha trovato i suoi ideali in Sardegna».

CONTINUA A LEGGERE SU CAGLIARI NEWS 24

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG